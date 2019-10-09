الامارات | «التسامح» برؤية فنية.. في «السوربون أبوظبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «التسامح» برؤية فنية.. في «السوربون أبوظبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت عنوان: «التسامح/‏‏‏Tolerance.. الشعور الدائم بالسلام والتسامح»، تستضيف جامعة السوربون أبوظبي معرض الفنانة ماريا فيرونيكا ليون، خلال الفترة من 13 أكتوبر الجاري وإلى السابع من نوفمبر المقبل.

وتستعرض الفنانة ماريا فيرونيكا، التي شاركت في معارض عالمية، من بينها بينالي فينيسا في دورته الـ56 وماكرو ومتحف الفن المعاصر في روما، مجموعة جديدة من أعمالها حول مفهوم التسامح، إضافة لإلى باقة من أعمالها التي قدّمتها خلال معرضها السابق في بينالي فينيسا احتفالاً بـ«عام التسامح» بطريقة فنية عصرية، تحرّض العقول على استيعاب الأبعاد المختلفة لهذا المفهوم.

وتستوحى فكرة المعرض من قادة السلام والتسامح عبر التاريخ من النساء والرجال، الذين حاربوا من أجل رسالتهم التي ساعدت مجتمعاتهم على فهم مبادئ حقوق الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع. وقالت الفنانة ماريا فيرونيكا، التي تقيم في دولة الإمارات، إن المعرض «يسلط الضوء على أحد أهم الكتّاب ألا وهو فولتير، الذي تناول موضوع التسامح، والدعوة العالمية لفهم هذه الفضيلة عن كثب من خلال كتابه (رسالة في التسامح)».