بالصور.. مايا مرسي تشارك في حفل إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، في حفل إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة من الإمارات، اليوم، والذي ينظمه المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع البرلمان العربي، تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، تقديرا لدورها الرائد، وما حققته من إنجازات ونجاحات نالت تقدير وإعجاب العالم.

افتتح الملتقى، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ممثلا عن "بنت مبارك"، وذلك بحضور رؤساء برلمانات ووزراء وسفراء عرب.

وشاركت "مايا مرسي" في جلسة بعنوان "أًم الإمارات.. المُمَكِّن الرئيسي للمرأة العربية"، حيث تحدثت عن "دور النموذج والقدوة في تمكين المرأة العربية"، وذلك خلال ندوة أقيمت ضمن برنامج الحفل.

وأبدت سعادتها بالمشاركة في إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، وسط نخبة من المسؤولين والقيادات المعنيين بواحدةٍ من أهم قضايا الأمة العربية، وتقدمها وتطورها، وواحدة من أكثر التحديات إلحاحا، وهي قضية حقوق المرأة العربية.

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ووجهت الدكتورة مايا مرسى، الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن زايد ال نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاستضافة هذا الملتقى لوضع هذه الوثيقة المهمة.

وعبرت رئيسة المجلس، عن فخرها بالشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام "أم الإمارات"، قائلة "إنها سيدة تحمل كل الخير في قَلبها"، وجندت نفسها لقضية المرأة، مؤمنة أن الإنسان هو أساس كل تنمية.

وأكدت مايا مرسي، أن الوثيقة العربية لحقوق المرأة، تعد نموذجًا تشريعيًا عربيًا ومرجعًا في القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وتعكس مدى التوافق العربي حول أهمية دورها في مجتمعاتها.