والد طفلة تعرضت للتنمر: أم زميلتها قالت لها أبوكي بواب وحرامي

قال محمد محمود، والد طفلة تدعى روان، تعرضت للتنمر داخل مدرستها، إن سيدة اعتدت على طفلته بمدرسة في الإسكندرية وقالت لها "أبوكي بواب وحرامي"، موضحا أن طفلته مريضة بـ"كهرباء في المخ" وقام بدمجها مع مدارس الطبيعيين في الإسكندرية، متابعا: "جاتلي مكالمة إن بنتي منهارة في حوش المدرسة في 29 سبتمبر".

وأضاف "محمود" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "رأى عام" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد والمذاع على فضائية "TEN"، أن والدة الطالبة "شهد" ضربت ابنته وسبّتها: "بنتي قالت لي والدة شهد ضربتني في نص المدرسة وقالت لي يا بنت البواب، وإنتي ما تعرفيش أبوها شغال إيه ده شغال مهندس بترول بس إنتي أبوكي حرامي"، موضحا أنه وبعد تلك الواقعة رفضت ابنته الذهاب إلى المدرسة مرة أخرى: "أول ما دخلت للأخصائية قالت لي إن الست قليلة الأدب وطردناها برة المدرسة، وقالت لي إحنا هنتابع الموضوع وملكش دعوة وبنتك بنتنا".

وأكد والد الطفلة روان أنه وبعد عودة ابنته من المدرسة اليوم التالي قالت له: "الأخصائية الاجتماعية ضربتني وقالتلي هاتي باباكي بكرة، وبعدين روحت للأخصائية سألتها ليه عملتي كده قالت لي أنا ما ضربتهاش وحلفت وأنا صدقتها"، مشيرا إلى أن ابنة مهندس البترول قامت في ثاني يوم دراسي بوضع إصبعها داخل عين ابنته وقالت لها: "إنتي أبوكي بواب، وبنتي جالها صدمة نفسية وكانت بتنام وعينيها مفتوحة ولما روحت بيها للتأمين قالولي بنتك جالها العصب السابع من الزعل".