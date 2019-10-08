محامي روان ضحية التنمر: ننتظر التقرير الطبي لتسليمه لوكيل النائب العام

علق ياسر عبدالحفيظ، محامي الطفلة روان، ضحية التنمر، على واقعة تعدي سيدة على الطفلة بمدرسة في الإسكندرية، إنه جرى تحرير محضر برقم 31509/209؛ وفتح وكيل النائب العام تحقيقا في الأمر واهتم بأمر روان وتم سماع أقوالها هي ووالدها: "إحنا في انتظار التقرير الطبي لتسليمه لوكيل النائب العام".

وأضاف "عبدالحفيظ" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "رأى عام" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد والمذاع على فضائية "TEN"، أنه لم يتم سماع أقوال والدة الطالبة "شهد" والتي اعتدت على "روان" وشتمتها: "فيه محاولات من مدير المدرسة جالنا إمبارح وقابلناه واتكلمنا معاه وقال إن الإخصائية سمعت والدة شهد وهي بتشتم روان وتقولها إن أبوكي بواب، وقال إن الكلام ده حصل بالفعل".

وأكد محامي الطفلة أنه من المفترض تقديم تقرير من النيابة العامة وطلب استدعاء لوالدة الطفلة شهد والأخصائية الاجتماعية ومدير المدرسة: "الإجراءات القانونية ماشية في الطريق بتاعها.. وننتظر".