"متلازمة جوليان باري".. تعرف على المرض الذي أصاب طلعت زكريا قبل وفاته

مرض نادر أصيب به الفنان طلعت زكريا، الذي وافته المنية، اليوم، بعد رحلة علاج من مرض في الرئة يطلق عليه "متلازمة جوليان باري"، وفقا لما ذكره في لقاء تلفزيوني سابق قبل رحيله، وهو عبارة عن اضطراب نادر يتمثل في مهاجمة الجهاز المناعي للأعصاب، وغالبا ما تسبقه الإصابة بإحدى الأمراض المعدية، مثل "عدوى الجهاز التنفسي" و"أنفلونزا المعدة"، وفقًا لموقع "Mayo clinic".

أعراض الإصابة بمرض متلازمة جوليان باري

شعور بالوخز وكان هناك إبر ودبابيس في الأصابع، والقدم، والمعصم.

ضعف في الساق ينتشر إلى الجزء العلوي من الجسد.

المشي المضطرب أو عدم القدرة على السير أو صعود السلالم.

صعوبة في حركات الوجه أو العينين، بما في ذلك "التحدث، المضغ، البلع".

ألم شديد قد يشعرك بالتشنج والألم.

صعوبة في السيطرة على المثانة أو وظيفة الأمعاء.

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سرعة في معدل ضربات القلب.

ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه.

صعوبة في التنفس.

مضاعفات المرض

يؤثر المرض على الأعصاب، ونظرا لتحكم الأعصاب في الحركة ووظائف الجسد، تظهر مضاعفات المرض واضحة ويمكن ملاحظتها.

يكون المصابون العاجزين عن الحركة بسبب المرض، عرضة لخطر الإصابة بالجلطات الدموية.

وفاة الفنان طلعت زكريا

غيّب الموت الفنان طلعت زكريا، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفى سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل أن يتم نقله صباح اليوم إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرا.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.