أفضل المحافظ الرجالية للمهتمين بالأناقة والرقي

بكل تأكيد لا تعتبر المحافظ الرجالية مجرد وسيلة تم ابتكارها منذ أن بدأ البشر الاعتماد على النقود في حياتهم اليومية، فالأمر أعمق من ذلك بكثير بالنسبة للرجل الأنيق الذي ينظر إلى المحافظ الرجالية باعتبارها واحدة من أهم أجزاء الإكسسوار الرجالي التي تعكس الكثير من ذوق الرجل وشخصيته والنمط الذي يفضله في اختياره لأسلوب ملابسه وحياته.

والحقيقة أن تلك النظرة حول المحافظ الرجالية هي التي يتفق عليها جميع خبراء الأناقة ومصممي الأزياء الرجالية فأناقة الرجل وجاذبية مظهره الخارجي لا تنعكس من خلال أسلوبه في اختيار نمط ملابسه فقط، بل أيضا في اهتمامه بأدق تفاصيل أناقته وأنواع الإكسسوار التي يعتمدها ويختارها، والتي من بينها دون أدنى شك المحافظ الرجالية الفاخرة المختلفة التي بدأت المنافسة بين الشركات المتخصصة في إنتاجها بشكل قوي للغاية كما هو معتاد دائما مع بداية كل عام، وذلك من أجل اكتساب ثقة الرجال حول العالم وحجز مرتبة ومكانة متميزة في قوائم أفضل المحافظ الرجالية لعام 2019.

وفي التقرير التالي سوف يتم تسليط الضوء على أبرز وأفضل ماركات المحافظ الرجالية التي اكتسبت على مدار الأعوام السابقة وصولا إلى العام الجاري ثقة الكثير من الرجال المهتمين بأناقتهم بمختلف اختياراتهم وأساليبهم.

1- محافظ دانهيل- Dunhill

على مدار الـ 100عام والمحافظ الرجالية التي تنتجها ماركة دانهيل- Dunhill التجارية توجد في قوائم الأفضل وذلك بفضل استخدام أجود أنواع الجلود الطبيعية ومهارة الخبراء الذين يضعون كافة خبراتهم في صناعة تلك المحافظ الرجالية يدويا دون تدخل أي آلات أو ماكينات صناعية ليتم بعد ذلك معالجتها بحيث تصبح المحافظ الرجالية مقاومة للمياه وأكثر قوة ومتانة ضد الخدوش والتشقق التي غالبا ما تصيب المحافظ الرجالية الجلدية المصنوعة من خامات رديئة.

2- محافظ أسوس-ASOS

التصامييم الجلدية الكلاسيكية الأنيقة والرائعة دائما والتي تقدمها ماركة أسوس-ASOS ليست هي ما يجعلها في قائمة أفضل ماركات المحافظ الرجالية لعام 2019 فقط بل أيضا يجب الوضع في الاعتبار الأسعار التنافسية للغاية التي تدفع الكثير إلى الاندهاش حول أسعار المحافط الرجالية من ماركة أسوس-ASOS مقارنة بجودتها المتميزة للغاية.

3- محافظ ريس-Reiss

تعتمد قوة المحافظ الرجالية التي تنتجها ماركة ريس-Reiss في الأساس على الابتكار وأناقة التصاميم الخارجية وتقديم تصاميم تجمع ما بين الأناقة العصرية المتطورة والبساطة وبالتأكيد دون إهمال الجودة الجيدة التي تتمتع بها المحافظ الرجالية التي تنتجها العلامة التجارية البريطانية الرائعة.

4- محافظ هوجو بوس - Hugo Boss

احتلال علامة هوجو بوس الألمانية العملاقة مراكز ومراتب متقدمة دائما في جميع قوائم العطور بشكل عام والعطور الرجالية بشكل خاص لم يمنعها أيضا من مواصلة النجاحات الرائعة ولكن تلك المرة فيما يخص مجال صناعة المحافظ الرجالية مختلفة الأشكال والتصاميم الخارجية التي تتناسب بشكل متميز للغاية مع كل أذواق واتجاهات رجال ورواد الأعمال.

ولعل تميز المحافظ الرجالية الجلدية لماركة هوجو بوس - Hugo Boss الألمانية هو الاعتماد على جلد البالميلاتو"Palmellato" المصمم خصيصا لمقاومة الخدوش والمقاوم لظروف الاستعمال اليومي القاسية بكفاءة عالية.

5- محافظ تيد بيكر -Ted Baker

أحد أشهر العلامات التجارية العالمية في صناعة الملابس الكلاسيكية التي راهنت على النجاح في إكمال طلة الرجال الرسمية الأنيقة لتنتج العديد من تصاميم المحافظ الرجالية الجلدية ذات التصاميم الكلاسيكية المتوهجة لذلك إذا كنت تتجه إلى اعتماد الطلة الرسمية بشكل أساسي فإن المحافظ الرجالية من إنتاج تيد بيكر -Ted Baker ستكون من بين الأكثر ملاءمة وأناقة بكل تأكيد.

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6- محافظ مولبيري-Mulberry

بعد العديد من النجاحات الأسطورية في عالم صناعة حقائب اليد النسائية انتقلت علامة مولبيري-Mulberry التجارية لتحقيق إنجازات أخرى في صناعة السلع الجلدية للرجال مثل الحقائب المختلفة والمحافط الرجالية الجذابة التي حققت انتشارا كبيرا للغاية بعد اكتسابها لثقة شريحة كبيرة من الرجال حول العالم.

7- محافظ بول سميث - Paul Smith

من أهم ماركات صناعة المحافظ الرجالية البريطانية والعالمية بكل تأكيد فمنذ عقود وعلامة بول سميث-Paul Smith تحقق العديد من النجاحات في مجال الموضة والأناقة الرجالية من خلال حرصها على تقديم قطع من الإكسسوار الرجالي تتناغم وتتناسق بجاذبية كبيرة مع الملابس.

8- محافظ هيرشيل - Herschel

كحال العديد من العلامات التجارية المصنعة لأفضل أنواع الحقائب وغيرها من الإكسسوار بما في ذلك المحافظ الرجالية اقتحمت ماركة هيرشيل - Herschel مجال تصنيع المحافظ الرجالية بقوة، وحققت انتشارا كبيرا، خاصة بين الفئات الشبابية والرجال المعتمدين على نمط الكاجوال في اختيار الملابس حيث تستخدم هيرشيل - Herschel أجود أنواع الأقمشة والأنسجة في إنتاج المحافظ الرجالية.

9- محافظ مارك آند سبنسر -Marks & Spencer

لعل من أكثر ما ضمن النجاح والانتشار الرائع لما تنتجه علامة مارك آند سبنسر -Marks & Spencer من محافظ رجالية أنها تجمع بين جميع عناصر النجاح تقريبا كالأسعار المناسبة والتصاميم المختلفة والمتنوعة وأخيرا الخامات عالية الجودة المستخدمة في عمليات الصناعة.

10- محافظ رالف لورين- Ralph Lauren

بكل تأكيد لا يمكن أن نختتم قائمة أفل المحافط الرجالية لعام 2019 دون علامة رالف لورين- Ralph Lauren التجارية العريقة التي تعد أحد رموز فخر صناعة الأناقة والموضة الأمريكية.

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