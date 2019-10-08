تزيد وزنك.. 5 أطعمة لا تتناولها على الريق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
يؤدي تناول بعض الأطعمة والمشروبات على معدة فارغة إلى رفع مستويات السكر في الدم وسوء الهضم وإضافة المزيد من السعرات الحرارية للجسم، وبالتالي تسبب زيادة الوزن.
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