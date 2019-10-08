كيف تجعلين مطبخك آمنا لطفلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت مبادرة "مزيد من الأمان للأطفال" الألمانية إن المبطخ يعد مثيرا للأطفال، غير أنه ينطوي على العديد من مصادر الخطر مثل الأواني الساخنة والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى مواد التنظيف والسكاكين الحادة، والتي تهدد الطفل بالإصابات والحروق والتسمم.

ولحماية الأطفال من هذه المخاطر تنصح المبادرة الوالدين باتخاذ بعض التدابير المهمة لجعل المطبخ آمنا للأطفال، منها استخدام شبكة حماية للموقد، والتي تحول دون وصول أيدي الطفل إلى الشعلات.

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كما لا يجوز وضع أية مشروبات أو أطعمة ساخنة على حافة الطاولة. وبشكل عام يفضل استخدام الشعلات الخلفية أثناء الطهي، مع مراعاة لف ذراع المقلاة إلى الخلف.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي الاحتفاظ بالأجهزة الكهربائية الصغيرة مثل غلاية الماء وجهاز تحميص الخبز (التوستر) وماكينة إعداد القهوة في خزانات مغلقة وعدم إخراجها إلا عند الحاجة لاستخدامها.

وبالمثل ينبغي الاحتفاظ بالسكاكين الحادة ومواد التنظيف في خزانات مغلقة لتكون بعيدة عن متناول أيدي الأطفال.