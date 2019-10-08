عطور فخمة لا تتخلّي عنها في موسم شتاء2019

تختلف تركيبات العطور في ما بينها وتختلف الحاجة إليها بحسب كل موسم. فـ العطور الناعمة التي يحتاج إليها فصل الصيف وأجواؤه الحارة ليست كتلك المركّبة من روائح شرقية وقويّة تناسب أجواء الشتاء الباردة والعكس صحيح , ومع بداية كل موسم، تتضافر جهود العلامات التجارية لتقديم مجموعات من العطور، تناسب حاجات كل سيدة وتلائم الأجواء الجديدة , في ما يأتي مجموعة عطور فخمة تناسب أجواء الشتاء المقبل.

Narciso Rodriguez Narciso Poudrée

يأتي هذا العطر في زجاجة وردية أنيقة، تفوح منها رائحة البودرة المخملية التي تحيطك بهالة من الأنوثة الناعمة. تتركّز في مقدمة العطر روائح الياسمين والورد، وفي قلبه روائح المسك، فيما تغتني قاعدته بخلاصة الأرز ونجيل الهند.

Prada La Femme Intense

هو عطر مركّز من برادا، يتميّز برائحته الغامضة إذ تشعرين بنفحات جديدة مع كل مرة جديدة تضعينه. في البداية، ستشعرين بـ روائح الأزهار الناعمة، لتأسرك في ما بعد روائح البرتقال والحمضيات والباتشولي.

Jimmy Choo Fever

عطر جيمي تشو الجديد، يجمع بين النفحات المثيرة والدافئة في الوقت نفسه. يأتي بتركيبة غنية من خلاصة البرقوق الأسود وخلاصة التوت. ما يميّز هذا العطر هو ثباته لأطول فترة ممكنة.

Vince Camuto Ciao

هناك شيء غريب في تركيبة هذا العطر من فينتشي كاموتو إذ تشعرين في البداية بنفحات ناعمة، تغلب عليه ثم ما تلبث أن تنبعث منه رائحة مثيرة وقويّة. يأتي بتركيبة الفراولة والياسمين وزهرة الورد والزهور.

Miu Miu L'eau Rosee

يأتي هذا العطر من ميو ميو بتركيبة خشب الصندل والفانيليا التي تمنحه ثباتاً أكثر، ويغتني قلبه بروائح الورد والخوخ والفاوانيا. هو عطر يناسب كل الأوقات ويناسب كل من تبحث عن نفحات ناعمة وتدوم لفترة أطول في الوقت نفسه.

Burberry My Burberry Blush

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هو عطر خفيف وناعم من بيربيري ولكنه في الوقت نفسه ساحر. يتألف من خلاصة التفاح الأخضر والليمون والورد والرمان وتضيف روائح الأزهار وبتلات الورد والياسمين التي تتركّز في قاعدته، لمسة أنثوية ناعمة.

Yves Saint Laurent Black Opium Sound Illusion

المكوّنات العليا في هذا العطر هي من القهوة السوداء والماندرين، أما الرائحة الأساسية فمن المسك الأبيض والفانيليا. هو عطر جذاب يبقى عابقاً طوال اليوم.

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