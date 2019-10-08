تعرف على أفضل المجوهرات من أسابيع موضة 2020

تعتبر المجوهرات الصديق المثالي للمرأة الساعية إلى إطلالة متألّقة. ولأن أسابيع الموضة العالمية هي التي تخط ترند المجوهرات تماماً كما الأزياء والإكسسوارات من أحذية وحقائب وغيرها، لا بدّ لنا إذاً أن نمرّ بها لنلقي نظرة على آخر ترند للمجوهرات لموسم ربيع 2020 والتي ستضفي على إطلالة المرأة أناقة فاخرة لا متناهية.

إذا أردت أن تخططي من الآن لشراء مجوهرات الربيع المقبل موضة 2020عليك أن تتابعي ما سنقدّمه إليك من ترند رصدناها على منصات العروض خلال أسابيع الموضة العالمية.

لموسم ربيع 2020، أثبت لنا المصممون ضرورة التخفيف من التركيز على الذهب والفضّة، حيث قدم لنا العديد منهم باقة مشرقة من المجوهرات الملوّنة أعادتنا إلى أيام الطفولة المفعمة بالألوان. رأينا الكثير من قطع المجوهرات الزاهية والمزينة بالخرز على منصة أولا جونسون Ulla Johnson بالإضافة إلى تلك المرصعة بالأحجار الكريمة لدى براندن ماكسويل Brandon Maxwell ومارك جاكوبس Marc Jacobs وأنا سوي Anna Sui.

تأخذ موضة الأقراط المنفردة أو الأقراط في الأذن الواحدة حيزاً كبيراً من ترند المجوهرات لربيع 2020، فطغت على منصات عرض برابال غورونغ Prabal Gurung ومارك جاكوبس لتميّز العارضات بلمسات فريدة من نوعها ولكي تنجح إطلالتك بالأقراط المنفردة، ننصحك باختيار قطعة مميزة Statement earring لكي تستطيع أن تبرز وحدها.

لاقت السلاسل الضخمة نجاحاً كبيراً على منصات عروض أسابيع الموضة هذا الموسم، فرصدنا عارضات براندن ماكسويل Brandon Maxwell متألقات بها سواء مع أقراط متناسقة معها أم لا؛ في حين اختار زيمرمان Zimmermann أن يمزج في الإطلالة الواحدة بين السلاسل الضخمة وتلك المصممة من الخرز.

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في حين عرفت موضة مجوهرات الصدف رواجاً كبيراً ضمن اتجاهات ربيع 2019 ننصحك الآن بالاحتفاظ بها داخل صندوق مجوهرات والعودة نحو مجوهرات اللؤلؤ لربيع 2020 القادم.

ظهرت مجوهرات اللؤلؤ الكلاسيكية الناعمة بمختلف أشكالها على منصات عروض الأزياء سواء على منصة توري بورش Tory Burch، آنا سويAnna Sui وغيرهما الكثيرون.

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