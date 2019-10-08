تعرفي على وصفات طبيعية للعناية بالشعر التالف

يحتاج الشعر إلى عناية مركّزة ومنتظمة على مدار السنة فهو يتعرّض إلى أشعة الشمس ومياه الكلور في فصل الصيف، فيما تهدّده الحرارة المنخفضة والهواء البارد في الشتاء , ولأن الشعر يشكّل الجزء الأكبر من جمال المرأة، عليها أن تكون حريصة على الحفاظ على مظهره المشرق والنضر.

نقدّم إليكِ أكثر من ماسك للشعر التالف بمكوّنات طبيعية ومغذية:



- الموز والزيوت الطبيعية :

لتحضير هذه الوصفة أنت بحاجة إلى قشر موزة واحدة وملعقة طعام من زيت الزيتون وملعقة طعام أخرى من زيت الخروع.

جفّفي قشرة الموزة واطحنيه جيداً ثم أضيفي إليه كمية الزيوت ودعي المكوّنات تمتزج في الخلاط الكهربائي. استخدمي المزيج كقناع على الشعر، ضعيه من الجذور حتى الأطراف لمدّة نصف ساعة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي.



- زيت اللوز المرّ:

يحتوي اللوز المرّ على مكوّنات طبيعية مضادة للإلتهابات تساعد في حماية فروة الرأس وتنشيط الدورة الدموية، وبالتالي نموّ الشعر بشكل سريع وصحيّ. وبفضل غناه بالفيتامينات B1 وB2 وB6 والفيتامين E، يستخدم زيت اللوز المرّ كقناع للشعر مرة في الأسبوع لمدة ساعة كاملة، بهدف حمايته من التقصّف والجفاف.

يمكن اعتماد هذه الوصفة مرة كل عشرة أيام.



البيض وزيت الزيتون

امزجي صفار بيضة واحدة مع نصف فنجان من زيت الزيتون البكر وضعي المزيج على كامل الشعر مع تدليك فروة الرأس جيداً. اتركي المزيج على شعرك لمدة نصف ساعة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي. تساعد هذه الوصفة في تنشيط الدورة الدموية وترطيب الشعر من الأعماق.

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- الأفوكادو وحليب جوز الهند :

بفضل غناه بالفيتامينات والأحماض الدهنية والزيوت الطبيعية، يساعد الأفوكادو في ترطيب الشعر وتغذيته. لتحضير وصفة من الأفوكادو أنت بحاجة إلى حبة ناضجة من هذه الثمرة وفنجان من حليب جوز الهند وصفار بيضة واحدة. ضعي المكوّنات في الخلاط الكهربائي حتى تصبح مزيجاً واحداً متجانساً. استخدمي المزيج كقناع على شعرك الرطب لمدة ساعة كاملة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي.

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