فساتين سهرة ملكية من مجموعة رالف أند روسو لخريف شتاء 2019

القاهرة / العرب اليوم

في فرنسا وبالتحديد في سفارة المملكة المتحدة انطلقت مجموعة رالف أند

روسو لفساتين السهرة العصرية، والتي تميزت في تصاميمها الأخاذة والأنثوية

التي جاءت مواكبة لأحدث صيحات الموضة وأكثرها رواجاً، وسنريكِ من خلال

هذا التقرير مجموعة فساتين سهرة ملكية من مجموعة رالف أند روسو لخريف

شتاء 2019.

أخذت تصاميم فساتين رالف أند روسو لخريف وشتاء 2019 تفصيلات حيوية وقصات

مميزة جداً سواء من تصميم الفستان من الأعلى أو من الأسفل. وشاهدنا حضور ملفت للألوان الحيوية كالأحمر الناري، والفوشيا، والأزرق

الفاتح والوردي البارد. تصفحي مجموعة صور فساتين السهرة لرالف أند روسو المواكبة لصيحات موسم

2019-2020 التي اخترناها لكِ. Advertisements

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