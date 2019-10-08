بـ قرآن ودعاء وإشادة.. 11 فنانة نعين الراحل طلعت زكريا

أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان طلعت زكريا، مساء اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونعت مجموعة كبيرة من نجمات الوسط الفني، الفنان الراحل، وذلك عبر حساباتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وأبرزها إنستجرام وتويتر وفيس بوك.

بسمة وهبة: فن طلعت زكريا هيفضل عايش

كتبت الإعلامية بسمة وهبة، عبر إنستجرام: "رحلة طويلة من التعب والاجتهاد، رحلة مليانة ضحك، طباخ الرئيس صاحب الصوت المميز والإيفيه الباقي، طلعت زكريا يودعنا وسايب وراه ذكريات، لقطات، مشاهد كتير أبكت المشاهدين من الضحك والحب".

وأكملت نعيها: "لحظة صعبة بالتأكيد علينا، بس اللي عمل فن زي اللي عمله طلعت زكريا، هيفضل عايش، ربنا يصبر أهله وأحبائه، ربنا يصبرنا على فراقه، وربنا يرحمه بعدد كل ضحكة كان هو السبب فيها".

سوما تودع طلعت زكريا بجزء من آية

نعت الفنانة سوما، النجم الراحل عبر فيس بوك: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .. وداعا الفنان طلعت زكريا".

رانيا يوسف تدعو لأسرة الفنان الراحل

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة للراحل، عبر تويتر، وعلقت عليها: "وداعا الفنان طلعت زكريا، اللهم ألهم أهله الصبر والسلوان".

منة فضالي: هتوحشني يا أستاذ

نشرت منة فضالي صورة للراحل، عبر إنستجرام، وعلقت عليها: "لا حول ولا قوة إلا بالله، هتوحشني يا أستاذ.. ربنا يرحمك برحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنان الخلوق طلعت زكريا في ذمة الله".

جنات عن طلعت زكريا: الإنسان الجميل جدا في ذمة الخالق

كتبت الفنانة جنات، عبر إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ، الإنسان الجميل جدا طلعت زكريا في ذمة الخالق، ربنا يرحمه ويغفر له ويوسع مدخله، ويغسله بالثلج والماء والبرد، وينقه من الذنوب والخطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

روجينا تنعى طلعت زكريا: الله يرحمك يا عشرة العمر

نشرت الفنانة روجينا صورة للراحل طلعت زكريا، عبر إنستجرام، معلقة عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. طلعت زكريا في ذمة الله.. الله يرحمك يا عشرة العمر.. أسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

داليا مصطفى تدعو لـ طلعت زكريا: ربنا يسكنه الجنة

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نعت الفنانة داليا مصطفى، طلعت زكريا، عبر إنستجرام: "توفي إلى رحمة الله، الفنان طلعت زكريا، الله يرحمه، ويسكنه الجنة يارب".

أيتن عامر لأسرة طلعت زكريا: ربنا يصبركم

كتبت الفنانة أيتن عامر، عبر إنستجرام: "الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله".

إيمان العاصي عن رحيل طلعت زكريا: ربنا يصبر ولادك

نعت الفنانة إيمان العاصي، الفنان الراحل، عبر إنستجرام: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يرحمك ويغفر لك ويصبر ولادك يارب.. الأستاذ طلعت زكريا في ذمة الله".

وفاء عامر عن وفاة طلعت زكريا: ربنا يرحمك

كتبت الفنانة وفاء عامر عبر فيس بوك: "وداعا الفنان طلعت زكريا، ربنا يرحمك يا رب".

دوللي شاهين تنعى طلعت زكريا: وفاتك خسارة كبيرة

نعت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، الراحل طلعت زكريا، عبر فيس بوك: "الله يرحمك يا حبيبي.. خسارة كبيرة".

وأعلن الفنان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية، خبر الوفاة، عبر حسابه على فيس بوك، حيث كتب: "البقاء لله، تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير طلعت زكريا.. كان رمزا من رموز الفن المصري وسيظل، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

وأعلنت إيمي طلعت زكريا، صباح اليوم، نقل والدها إلى أحد المستشفيات، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وطالبت "إيمي"، الجمهور، بالدعاء لوالدها، حيث كتبت عبر فيس بوك: "بالله عليكم اللي بيحب طلعت زكريا يدعيله بالشفاء، أرجوكم، هو محتاج دعاكم".

وغيّب الموت الفنان طلعت زكريا اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفى سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل أن يتم نقله صباح اليوم إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرا.

وقال منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، إن النقابة بدأت إنهاء إجراءات أوراق الدفن، ويشيّع جثمانه من مسجد العمري بمنطقة العطارين بالإسكندرية غدا، حيث سيدفن في مسقط رأسه بها.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.