شقيقة كيم كارداشيان إحداهن.. 3 فنانات ارتدين فستان بيونسيه الأخير

ما يزيد عن 3 ملايين تسجيل إعجاب، حصدتها النجمة العالمية بيونسيه، في أحدث ظهور لها، بإطلالة لامعة، من توقيع مصمم الأزياء يوسف الجسمي الشهير بـ"جيسمكو"، والتي سبق أن ظهرت بها العديد من الفنانات وعارضات الأزياء.

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الفستان الذي تألقت به بيونسيه، يتميز بأنه أصفر وطويل ولامع، كما أنه ضيق وبأكمام، مع استعانتها بشعر مستعار أسود اللون، يجمع بين بعض الخصلات البنية.

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"هن" رصد أبرز المشاهير اللاتي ارتدين فستان بيونسيه، كما يلي:

ظهرت الفنانة الأمريكية كيكي بالمر، بالفستان نفسه في أغسطس الماضي، خلال حضورها فعالية فنية كبرى.

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وظهرت عارضة الأزياء جاسمين ساندرز، بالفستان نفسه، ولكن بلون "قرمزي" فاتح اللون، خلال حضورها مهرجان MFW.

سيدة الأعمال وعارضة الأزياء كلوي كارداشيان، شقيقة كيم كارداشيان، ظهرت أيضا بالفستان ذاته، ولكن بلون مختلف و"تربون" لامع "بيج"، خلال خضوعها لجلسة تصوير خلال أبريل الماضي.

يشار إلى أن مصمم الأزياء يوسف الجسمي الشهير بـ"جيسمكو"، كويتي الجنسية، وارتدت أزيائه العديد من الفنانات من مختلف دول العالم، أبرزهن ليدي جاجا وهيفاء وهبي.