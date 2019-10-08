"الأمان رب ثم أب".. ابنة طلعت زكريا تتغزل في والدها قبل رحيله

لم تكن علاقتهما تقليدية، فهو مصدر الحب والأمان بالنسبة لها، كما أنه صديقها الأول، حيث كانت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا تشعر دائما بأن والدها هو "الأب والصديق المثالي"، الذي ظلت تدعو له بالشفاء، حتى انتصر عليه المرض، وغيبه عن عالمنا مساء اليوم.

"هن" رصد أبرز المواقف الحميمة بين إيمي ووالدها، خلال الفقرات التالية:

حضن ورقص خلال فرح هنا الزاهد

على نغمات الأغنية الشعبية "يا بتاع النعناع"، احتضنت إيمي والدها، وتمايلا سويا، خلال حضورهما حفل زفاف الفنانة هنا الززاهد والممثل أحمد فهمي.

ونشرت "إيمي" الفيديو نفسه، مساء أمس، عبر حسابها على إنستجرام، طالبة الدعاء لوالدها بالشفاء العاجل.

الأمان رب ثم أب

ضمها بين ذراعيه بقوة وحنان، خلال احتفاله بخطبتها في نوفمبر 2018، لتشارك "إيمي" تلك الصورة عبر حسابها على إنستجرام، عقب مرور شهر على تلك الخطبة، معلقة: "الأمان رب ثم أب، ربنا يحفظك، اللهم أمين، ويخليك ليا".

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كوميكس أفلام طلعت زكريا

من حين لآخر، تشارك ابنة طلعت زكريا، متابعيها عبر إنستجرام، بـ"كوميكس" وفيديوهات تحمل أشهر "إيفيات" والدها، خلال مسيرته الفنية.

توفى الفنان طلعت زكريا اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفى سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل أن يتم نقله صباح اليوم إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرا.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.