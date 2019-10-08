منها رائحة النفس.. 7 أعراض تدل على وجود سموم في جسمك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

يخزن الجسم بعض السموم الناتجة عن تناول أطعمة مليئة بالمبيدات الحشرية أو الأغذية المصنعة التي تحوي بعض المواد الكيميائية، فضلاً عن استخدام بعض المستحضرات التجميلية، وتظهر بعض العلامات كدليل على السموم بالجسم.

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