فيديو.. هنا الزاهد تقلد طلعت زكريا خلال تعامله معها في المنزل: "راجل هادي وبسيط"

علاقة وطيدة جمعت بين الممثلة هنا الزاهد والفنان طلعت زكريا، التي اعتبرته بمثابة أب لها، عقب زواجه من والدتها لمدة 15 عاما، شعرت خلالها أنها ابنته المدللة، وجمعتها به العديد من المواقف الكوميدية والدرامية.

خلال استضافتها في ديسمبر 2017، ببرنامج "3 في 1" الذي قدمته الفنانة شيماء سيف، اختارت "هنا" أن تقلد "والدها الروحي" خلال حديثه معاها في المنزل، ووصفته بـ"الرجل الهادي والبسيط"، و"خفيف الدم"، وحاولت الممثلة الشابة محاكاة تفاعله معها عندما طلبت الخروج، قائلا: "هو مش إنتي نزلتي إمبارح.. أنا هشيل إيدي من الموضوع ده، روحي لمامتك"، إلا أنه بعد قليل يقبل باستكانة واستسلام مغادرتها.

300 ألف مشاهدة، هى حصيلة مقطع فيديو تقليد هنا الزاهد لطلعت زكريا، المنشور عبر قناة "يوتيوب"، والذي لا يتجاوز الدقيقتين.

غيّب الموت الفنان طلعت زكريا اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 58 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

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أعلن منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان طلعت زكريا عن عمر ناهز 58 عامًا بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وقال مكرم لـ"الوطن" إنّ النقابة بدأت إنهاء إجراءات أوراق الدفن، ويشيّع جثمانه اليوم، ويدفن في مسقط رأسه بالإسكندرية.

وغيّب الموت الفنان طلعت زكريا اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفى سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل أن يتم نقله صباح اليوم إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرا.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.