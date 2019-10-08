الجمعة.. "حلقة وصل" تكرم 100 سيدة في مجالات مختلفة

تقيم مؤسسة حلقة وصل الجمعة المقبل، مؤتمر "أنا مصرية" بأحد فنادق القاهرة الكبرى لدعم النماذج الناجحة من المرأة المصرية، ومن المقرر تكريم 100 سيدة في مختلفة المجالات الصحية والعلمية والإعلامية والاجتماعية والثقافية والخيرية والرياضية وغيرها.

ومن جانبه، قال فتحي المزين، رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة حلقة وصل والمنسق العام للمؤتمر، في بيان صحفي، إن المؤتمر يعتبر بمثابة رد الجميل من المرأة المصرية لداعمها الأول رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وذلك بلغة الأرقام التي تحققت للمرأة المصرية في عهد السيد الرئيس.

ومن المقرر خلال المؤتمر تجديد الثقة بين المكرمات والمرأة المصرية في القيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي إطار اقامة المؤتمر، في شهر أكتوبر، وهو شهر التوعية بسرطان الثدي يستضيف المؤتمر وفد من مستشفى بهية والتي تتحدث عن أهمية الكشف المبكر كما تحكي إحدى المحاربات عن تجربتها مع المرض وكيف تتعايش معه وتقاومه.