بسمة وهبة تنعى طلعت زكريا: وداعا صاحب الإيفيه الباقي

نعت الإعلامية بسمة وهبة، الفنان طلعت زكريا، الذي توفي منذ قليل، بأحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

ونشرت صورة للفنان الراحل وأرفقت تعليقًا حيث قالت: "رحلة طويلة من التعب والإجتهاد، رحلة مليانة ضحك، طباخ الرئيس صاحب الصوت المميز والإيفيه الباقي، طلعت زكريا يودعنا وسايب وراه ذكريات، لقطات، مشاهد كتير أبكت المشاهدين من الضحك والحب، لحظة صعبة بالتأكيد علينا بس اللي عمل فن زي اللي عمله طلعت زكريا هيفضل عايش، ربنا يصبر أهله وأحبائه، ربنا يصبرنا على فراقه، وربنا يرحمه بعدد كل ضحكة كان هو السبب فيه".

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وأعلن الفنان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية، خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير طلعت زكريا.. كان رمزًا من رموز الفن المصري وسيظل، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

وكانت إيمي طلعت زكريا، أعلنت صباح اليوم، نقل والدها الفنان طلعت زكريا إلى أحد المستشفيات، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وطالبت "إيمي" الجمهور الدعاء لوالدها، حيث كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بالله عليكم اللي بيحب طلعت زكريا يدعيله بالشفاء أرجوكم هو محتاج دعاكم".

وغيّب الموت الفنان طلعت زكريا اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 58 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة. وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفى سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل أن يتم نقله صباح اليوم إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرا. وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.