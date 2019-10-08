"قومي المرأة" يهنئ المختارات لعضوية "الأعلى للشئون الإسلامية"

تقدم المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته واعضائه "بخالص التهنئة الى السيدات اللاتى تم اختيارهن إلى عضوية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمختلف لجان المجلس".

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيانها، عن سعادتها وفخرها لاختيار 12 سيدة إلى عضوية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤكدة أن ذلك الاختيار يعتبر إضافة جديدة لمكتسبات المرأة المصرية فى ظل إرادة سياسية تدعم حقوق المرأة .

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بالتهنئة للدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، لاختيارها كأول سيدة ترأس إحدى اللجان ضالعلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية متمنية لها النجاح و التوفيق.

القرار شمل اختيار الدكتورة آمنة نصير عميد كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر الشريف الأسبق، وعضو مجلس النواب كأول رئيسة لإحدى اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية و12 عضوة بمختلف لجان المجلس.