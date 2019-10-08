عبايات باللون الزهري تليق بمختلف المناسبات

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - شهر أكتوبر من كلّ عام، هو شهر التوعية العالمية حول سرطان الثدي تحت ما يُسمى "الزهري لأكتوبر"، لهذا ارتبط اللون الزهري بملابس الكثير من الصبايا هذا الشهر بشكل خاص.
وللصبايا اللواتي يرتدين موديلات العبايات، يمكنك المشاركة بهذه الحملة ومساندة الصبايا المصابات، بارتداء العبايات باللون الزهري، والتي اخترناها لك من أشهر الماركات والفاشينيستا.
العبايات المكسرة البيليسه الشيفون
يمكنك اعتماد هذه العبايه من Lady .S.Sa بألوان البينك مع خامة البيليسه المكسرة، مع الأكمام الطويلة، مناسبة للصبايا المراهقات، يمكنك تنسيق معها الحجاب باللون الأبيض، أو الزهري، مع شنطة أنيقة بالدرجات البنية، أو باللون الأبيض.
العبايه الزهري المبهجة من فاطمة حسام
كنوع من الاحتفال بالشفاء للسيدات اللواتي تحدين هذا المرض، يمكنك ارتداء هذه العبايه المبهجة من فاطمة حسام، بتصميمها المفتوح الانيق، مع تطريزات الورود البارزة على أكمام العباية، نسقت معها حجاب نود روز، وكلتش بسيطا من نفس درجات البينك الزهري.
العبايه بدرجات الزهري والأسود
يمكنك الجمع بين الأسلوب الكلاسيكي الفخم للون الأسود، مع لمسة من درجات الروز المناسبة للتوعية بهذا الشهر، باختيار هذه العباية من من Marvy Line مارفي لاين، ونسقي معها الحجاب باللون الأسود، وحذاء الميول بدرجات البينك أو الأرجواني المتناغمة مع درجات البينك.
العبايه البينك من الكتان
لمن يبحثن عن خامات مريحة وعملية للعبايات، يمكنك اختيار هذا الموديل من Dal Abayas باللون الزهري البسيط، مع الأزرار الأمامية، وحزام الخصر، مريحة وعملية، نسقي معها حجابك الأبيض، وشنطة كبيرة الحجم لاطلالة عملية أكثر.
إليك هذا بهذا الألبوم مجموعة من عبايات باللون الزهري، احتفالا بالشهر.
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