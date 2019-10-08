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شاهد الفيديو الذي أثار ضجة في سلطنة عمان والذي بسببه ألقت الشرطة القبضَ على عددٍ من الأشخاص

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شرطة عمان السلطانية

أعلنت شرطة عمان السلطانية أنّها قيادة شرطة محافظة مسقط ألقت القبض على عدد من المواطنين بتهمة الاعتداء على أحد الأشخاص.

 

وكان مقطع متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام عدد من الأشخاص بالاعتداء على أحد المواطنين في أحد محطات تعبئة الوقود.

 

وفي تعليقه على الحادثة قال الاعلامي العماني المعروف عادل الكاسبي في تغريدة: “إن صحت رواية إعتداء مجموعة شباب على فرد واحد في أحد محطات تعبئة الوقود لسبب تافه، فتلك هي الهمجية وعدم الرجولة والحماقة في آن”.

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وتفاعل عدد كبير من المغرّدين العُمانيين مع الواقعةن مشيرين إلى أنّ المُعتدي على الضحية عددهم 5 أشخاص.

 

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