4 تهم.. دفعت الشرطة الإيرانية لاعتقال شبيهة أنجلينا جولي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ألقت السلطات الإيرانية القبض على سيدة تدعى سحر تبر، وتعرف بأنها نجمة موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ووفقا لما جاء في “BBD”نقلا عن وكالة “تسنيم” الإيرانية، فإن سحر تبر قد نالت شهرتها الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد أن نشرت صوراً لها تظهر أنها خضعت لعمليات تجميل، لتبدو وكأنها نسخة مرعبة من النجمة العالمية أنجلينا جولي.

الوكالة ذكرت أن سحر اعتُقلت ووجهت لها تهماً، من بينها، الكفر، وازدراء الإسلام، وإهانة الزي الإسلامي، والحث على الرذيلة.

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سحر تبر كانت قد اجتذبت اهتماماً إعلامياً واسعاً، العام الماضي، حينما نشرت صوراً لها، وأشيع أنها خضعت لـ 50 عملية جراحة تجميل لتبدو شبيهة بالنجمة الأمريكية، أنجلينا جولى، كما بدت في الصور، رغم أن معظمها، تمت معالجتها ببرامج تعديل الصور.

الوكالة أضافت أن السلطات اعتقلت سحر تبر بعد ورود عدة شكاوى من المواطنين بشأنها.

وخلال تحولها لـ”أنجيلينا” أنفقت سحر الكثير من الأموال وأنقصت 50 كيلو جراما من وزنها، وخضعت لريجيم قاس على مدى أشهر لتثبيت وزنها عند 40 كيلو جراما، حيث أكدت أنها ستفعل أي شيء حتى تكون شبيهة بالنجمة أنجلينا جولي.