معيدة بـ"العالي للفنون": رسم الأطفال للشخصيات المرعبة إنذار خطر

ذهبت مجموعة من طلاب وطالبات المعهد العالي للفنون التطبيقية، خلال عملهم على أحد المشاريع الطلابية، إلى الأطفال بعدد من المدارس، وتشجيعهم على رسم أي أشخاص يرونهم، وجاءت المفاجأة برسم الأطفال لعدد من الشخصيات المرعبة التي يرونها.

وعلقت إيمان علاء، المعيدة بالمعهد العالي للفنون التطبيقية، والمشرفة على المشروع الطلابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري والإعلامية مها بهنساوي ببرنامج "صباح الورد" عبر شاشة ten الفضائية، بأن رسومات الأطفال لبعض الشخصيات المرعبة جاءت كـ"جرس إنذار لأولياء الأمور".

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وأضافت "علاء"، أن بعض الأسر تلجأ إلى تخويف الأطفال في تلك المرحلة العمرية لنهيهم عن القيام بأمور معينة، مستكملة: "هما بيبدأوا يخوفوهم بحاجات مش موجودة، فبيبدأ العقل الباطن بتاع الطفل يتخيلها".

وتابعت المعيدة بالمعهد العالي للفنون التطبيقية، أن بعض الأطباء النفسيين أكدوا لهم أن الأطفال يرون تلك الشخصيات الخيالية المرعبة فعليًا ويتعاملون معها ويشعرون بالخوف منها.