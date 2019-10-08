سيدة تستغيث.. ابني عاجز عن السمع بسبب معلمته: "خدت منه جهاز القوقعة عشان افتكرته لعبة"

"ابني 6 سنين عاجز عن السمع بسبب المدرِسة بتاعته، خدت منه جهاز زرع القوقعة بـ 140000 جنيه"، بهذه الكلمات التي حملت في طياتها مشاعر من الغضب وقلة الحيلة، استغاثت إحدى أولياء الأمور، بمدرسة في مدينة بورسعيد، بوزارة التربية والتعليم، بعدما تسببت إحدى المعلمات في فقدان جهاز زرع قوقعة بأذن نجلها، بسبب سوء الفهم".

الأمر الذي تفاعل معه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متداولين صورة الشكوى، مُعبرين عن غضبهم.

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"قالتلي افتكرته لعبة فشيلته منه"، هكذا علقت سهير عبد النبي، والدة الطفل يوسف ضاحي، الطالب بالصف الأول الابتدائي، قائلة: "رحت أجيب ابني قبل معاد الخروج، لاقيته مش سامعني كويس وبيقولي الميس خدت مني جهاز القوقعة بتاعي من وداني".

وتابعت خلال حديثها لـ "هن": "سألت المدرسة فعلًا، وقالتلي اه أصلي افتكرته لعبة، وحطتهاله في شنطته عادي".

وأضافت "عبد النبي": "فتشت في شنطة ابني، وشنط صحابه والفصل كله، ومش لاقيالها وضاعت بسببها، أو رميتها، والعملية بالجهاز متكلفين 140 ألف جنيه، هجيبهم منين دلوقتي، وابني قاعد في البيت عاجز عن السمع نهائي".

وأكدت السيدة إنها تقدمت بشكوى رسمية بالفعل لمديرية التربية والتعليم، وإن إدارة المدرسة من المقرر فتح تحقيق مع المُعلمة: "قالولي لو الجهاز ضاع فعلًا هنعوضك عنه"، مختتمة: "مستنية القرار النهائي اللي ينصفني وينصف ابني".