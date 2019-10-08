فيفي عبده عن إصابة صلاح الأخيرة: "تلاقيهم دافعينله وقاصد يضربك"

تداول رواد مواقع التول الاجتماعي، مقطع فيديو، لبث مُباشر قامت به الراقصة فيفي عبده مؤخرًا، عقب إصابة لاعب المنتخب المصري، ونجم ليفربول، محمد صلاح، خلال مُباراة فريقه ضد فريق ليستر سيتي.

وظهرت فيفي عبده، خلال البث المباشر على "الإنستجرام"، وهي بمنزلها مرتدية نظارة شمسية، قائلة: "يشفيك ويعافيك يا أبو مكة إن شاء الله وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ضربك".

وتابعت متوعدة لمتسبب إصابة صلاح: "لايمني عليه وأنا آكل مصارينه، منه لله دا قاصدك تلاقيهم دافعينله علشان يصيبك".

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واختتمت كلامها: "في 60 داهية الماتش ده، ما أنت ياما كسبت".

إصابة صلاح

يذكر أن محمد صلاح، تعرض لإصابة قوية على مستوى القدم خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام ليستر سيتي، بالجولة الثامنة من البريميرليج، والتي انتهت بانتصار الريدز بنتيجة 2-1.