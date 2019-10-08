خدعوك فقالوا "خالي من السكر".. حقيقة خلو منتجات "الريجيم" من السكريات

"بدون إضافة سكر"، مقولة مدونة على بعض المنتجات، ولكنها تدل على احتواء المنتج على بعض السكريات كما ذكر مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية.

ووفقًا لموقع "مترو"، فإن عبارة "قليل السكر" المدونة على عبوات الأطعمة والمشروبات تعنى احتواء المنتج على 5 جرامات من السكر لكل 100 جرام، بينما تعني عبارة "خالي من السكر" احتواء المنتج على 0.5 جرام من السكر لكل 100 جرام.

ولا تعنى عبارة "دون إضافة السكر"، خلو المنتج من السكر، حيث أنه قد يحتوى على السكر في صورة فركتوز "سكر الفاكهة".

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن الاستهلاك اليومي من السكر ينبغي ألا يزيد عن أكثر من 10% من إجمالي استهلاك الطاقة، أي 50 جراماً من السكر بالنسبة لـ 2000 سعر حراري في اليوم، ما يعادل 10 إلى 12 ملعقة صغيرة.