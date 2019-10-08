بعباية وقناع.. سعودية تعزف على "الكمان" داخل متجر

من الملاحظ أن السعوديات بتن يظهرن بقوة للتعبير عن ممارستهن لحرياتهن أمام الجميع، دون رهبة أو خوف مثلما كان يحدث قديمًا.

ربما يأتي هذا تأثرا من حركة التطوير، التي تشهدها المملكة العربية السعودية، لتمكين المرأة، وإزالة العواقب التي تعرقل حصولها على الحقوق المعتادة، كالسماح بالسفر دون محرم، وقيادة السيارة، وحضور مباريات كرة القدم.

واليوم، تداول بعض المغردين السعوديين مقطع فيديو، لسيدة سعودية، تعزف الكمان أمام إحدى المحلات داخل متجر.

وظهرت السعودية مرتدية عباءة سوداء، مع قناع أسود على وجهها لتخفي عينيها، وهي تعزف الكمان، وتتحرك يمينًا ويساراً.

وأحدث المقطع المتداول العديد من التفاعلات، بين الداعم للسيدة السعودية في ممارسة هوايتها، دون خوف أو تردد، وبين منتقديها، إذ علق البعض: "مش ظابطة معاها".

انتصارات للمرأة السعودية

يذكر إن الأسبوع الماضي، شهد طفرة انتصارات للمرأة السعودية، جاءت على النحو التالي:

Advertisements

فتح باب التجنيد للنساء

في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فتح بوابة القبول والتجنيد للتقديم على الوظائف العسكرية النسائية، من رتبة جندي أول إلى رتبة رقيب.

وعلى موقعها الإلكتروني ذكرت وزارة الدفاع، أنها فتحت باب القبول والتجنيد للتقديم على الوظائف العسكرية النسائية برتبة "جندي أول- عريف- وكيل رقيب- رقيب"، بداية من الأحد المقبل.

وتعتبر هي المرة الأولى التي يفتح فيها الباب للنساء لدخول المجال العسكري، وكانت المرأة السعودية انخرطت في قطاعات الأمن بوزارة الداخلية السعودية العام الماضي.

انطلاق دوري جدة النسائي

للمرة الأولى أيضًا انطلق دوري جدة النسائي لكرة القدم، الذي بدأ، مؤخرًا، ويستمر لمدة 10 أسابيع.

فأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن دوري جدة النسائي انطلق بمشاركة 6 فرق محلية، ويمثل كل فريق من الفرق المشاركة 16 لاعبة فيما أتيح لكل فريق تسجيل 25 لاعبة كحد أعلى.

سكن المرأة الفنادق دون محرم

كانت آخر القرارات التي شهدتها الـ48 ساعة الماضية، القرار الذي أصدره رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، الذي أقر بعدم الامتناع عن إسكان المرأة من دون محرم في مرافق الإيواء السياحي، شرط تقديم المرأة أصل إثبات الهوية المعترف "الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، أو الإقامة لغير السعوديات".

يذكر أن قرارات كثيرة أصدرت في عهد الملك سلمان، ولعل أبرزها هو السماح للمرأة قيادة السيارات، ويعتبر الحدث الأبرز في رؤية المملكة 2030، والذي صدر في شهر يونيو 2018، وأيضًا إسقاط الولاية على المرأة السعودية، فأصبح بإمكانها السفر دون ولاية عليها، واستخراج جوزها السفر بمفردها، وغيرهما من القرارات التي أتاحت لها الحرية والمزيد من الحركة.