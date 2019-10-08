فيديو.. فتاة تتحدى التنمر برأس صلعاء: "لن أختبئ بعد اليوم"

بثت قناة الغد تقريرًا لفتاة أمريكية تدعى سناء من ولاية فرجينيا في الولايات المتحدة، والتي تعرضت للتنمر، حيث أنها فقدت شعرها كله في يوم واحد، وتم تشخيص حالتها بإصابتها بالثعلبة.

وأضاف التقرير أن تعرض الفتاة للتنمر من قبل المحيطين بها أشعل داخلها الشعور بالتحدي، فقامت بإزالة ما تبقى من شعرها لتصبح صلعاء تماماً، وتخلصت من الشعر المستعار"الباروكة" التي كانت تستخدمها بعد تساقط شعرها.

Advertisements

وصورت الفتاة فيديو كليب وهي صلعاء تماماً، وبثته عبر وسائط التواصل الاجتماعي في الانترنت وقالت فيه "لن أختبئ بعد اليوم.. أنا فخورة بنفسي كما أكون".

وأوضح تقرير الغد أن الفتاة قالت "أتذكر حينما استيقظت ذلك الصباح، ورفعت رأسي وأنا أعلم أن شيئا ما مختلف"، ولم تكتف الفتاة الأمريكية سناء بذلك بل أطلقت بعد نجاح الفيديو كليب باسم "مبادرة حب نفسك كما تكون".

وخصصت يوم 13 من فبراير من كل عام للاحتفال بالفكرة وأطلقت عليه "يوم حب النفس " وذلك لنشر ورفع مستوى الوعي بين الناس لتقبل الأشخاص المختلفين والتعامل معهم بإحترام.

وأشار التقرير إلى أن الفتاة أختارت يوم 13 فبراير لأنه اليوم الذي يسبق يوم "عيد الحب" في الرابع عشر من فبراير من كل عام.