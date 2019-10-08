بعد خضوعها لجراحة.. سوسن بدر تعود بعلامة استفهام: "عملتي تصغير لأنفك؟"

أعلنت الفنانة سوسن بدر، العودة لاستئناف عملها من جديد، بعد تعرضها لأزمة صحية وإصابتها في الركبة، أجرت على إثرها عملية جراحية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وأرفقت سوسن صورة لها مصحوبة بتعليق قالت خلاله: "وتاني تاني رجعنا للشغل تاني، ألف حمد وشكر ليك يارب، بروفات مسلسل جديد ادعولنا".

لقيت الصورة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير معها، وحصدت ما يقرب من 14 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، وعلقت إحدى المتابعات قائلةً: "إنتي عملتي تصغير لأنفك؟"، لترد الفنانة عليها قائلةً: "لا والله اتفرجى على شغلي من زمان هاتلاقيه شكله كدا برضه، المهم حلو يعني ولا أكبره شوية".

وانهالت التعليقات عليها وكان من أبرزها: "جمال فرعوني، حمد الله على سلامتك"، فيما سألتها إحدى المتابعات عن اسم عملها الجديد، قائلةً: "مسلسل ايه طيب عايزه اعرف اسمه بليز بحبك جدا، لترد الأخيرة: "اسمه فى كل أسبوع جمعة، بس دا سر ماتقولش لحد".

سوسن بدر تعتذر عن حضور مهرجان الجونة

وكانت صرحت الفنانة سوسن بدر، أنها أجرت جراحة دقيقة في مفصل الركبة الأسبوع الماضي، وأنها حتى الآن لا تستطيع التحرك بشكل طبيعي.

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وقالت بدر، لـ"هن"، إنها ممتنة لجمهورها بشأن قلقه عليها، وطالبتهم بالدعاء لها "أنا بقولهم اطمأنوا أنا بخير والحمدلله".

ونشرت الصفحة الرسمية للفنانة سوسن بدر، على تطبيق "إنستجرام" بيان صحفي جاء فيه: نظرًا لإجراء جراحة دقيقة في مفصل الركبة وبناءً على تقارير الأطباء التي نصحت بضرورة الالتزام بالراحة التامة.

واستكمل البيان: يؤسفني إعلان اعتذاري عن المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة لهذه الدورة مع كل شكري وأمنياتي للمهرجان والقائمين عليه بالنجاح والتوفيق.

وكانت أعربت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، في وقت سابق، عن فخرها بعد اختيارها كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام الطويلة في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، والذي أٌقيم في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر الماضي.

سوسن بدر تعلن تحسن حالتها الصحية

وكانت طمأنت الفنانة سوسن بدر جمهورها عن حالتها الصحية عقب إجرائها جراحة دقيقة في مفصل الركبة، وذلك عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت عبر صفحتها: "حابة أشكر كل الناس اطمنت عليا هرد عليكم كلكم في أقرب فرصة أول ما أخلص العلاج الطبيعي شكراً لمحبتكم واهتمامكم".