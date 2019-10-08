متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدم المصمم اللبناني زهير مراد، مجموعته الجديدة لأزياء العرائس لخريف 2020 التي مزج خلالها جمال الطبيعة مع سحر الأناقة الأنثوية، فبرزت فساتين الـ ballgowns المتوسطة والمطرّزةً بشكلٍ متقن وفساتين بقصة الـ A في ظلالٍ ريفيةٍ جديدة من البيج الناعم والوردي الباهت، وفي صورٍ جرى التقاطها في الهواء الطلق في حقلٍ ريفي.
وبرزت الكابات الدرامية التي يشتهر بها مراد، حيث قدم هذا الموسم للعروس العصرية أنماطاً جديدة مثل سترة كاب هجينة بأكمام طويلة متدفقة، إلى جانب فستان تول مبطن ومكشكش تميز بخامةٍ جذابة وتنورةٍ منحوتة.
وقدم للعرائس اللائي يبحثن عن إطلالة "أميرة" حقيقية فستان التول الواسع بربطة البو من قماش التفتا ذات حجم مبالغ فيه وفستان ballgown من قماش الأورجانزا بتطريزات الباستيل، ومن ناحيةٍ أخرى، قدم المصمم فستان حورية البحر المصنوع من الريش والمثالي للعروس التي تفضل ارتداء تصميماً جذاباً ومثيراً في ليلة العمر.
واستوحى المصمم التطريزات التي زينت قطع المجموعة من الزهور البرية، حيث يهدف إلى أن تشعر العروس خلال ارتدائها الفستان بالراحة سواء أقامت حفل زفافها في طبيعة الريف الساحرة أو في مكانٍ فخم.
كانت هذه تفاصيل خبر فساتين زفاف زهير مراد لخريف 2020.. أنماط جيدية وأحجام متوسطة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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