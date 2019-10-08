الامارات | أحمد الفيشاوي وندى الكامل.. هذا ما حدث في «الجونة»

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوي وندى الكامل.. هذا ما حدث في «الجونة» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دبت الخلافات بين الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل، خلال تواجدهما معاً في مهرجان الجونة السينمائي الأخير.
وبدأت الأزمة في أحد الفنادق بمنتجع الجونة المصري، إذ فوجئ شهود عيان وعاملون بالفندق الذي كان يقيم فيه الزوجان، بمشاجرة بينهما، إذ اتهمت ندى الفيشاوي بخيانتها، وقام الفنان بطردها من الغرفة، وتطور الأمر إلى مشاجرة استدعت تدخل الأمن.
وأكد شهود عيان لـ«الإمارات اليوم» أن الزوجة أخذت بعدها أقرب طائرة عائدة للقاهرة بعد تدخل مدير الفندق حرصاً على الشكل العام.
ولكن بعد عودة أحمد الفيشاوي للقاهرة حاول إنكار الحادثة بنشر فيديو له ولزوجته في حالة انسجام كالعادة، وسط عدم القطع: هل هذا الفيديو يسبق واقعة الخلاف أم أتى بعدها؟.
وذكر مقربون من الفيشاوي أنه اتفق مع زوجته على الطلاق في الجونة، بعد أن انتابتها حالة صراخ بسبب ما فعله معها.
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