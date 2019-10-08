عندما تذبل الزهور لا تتخلّصي منها يُمكنك تحويلها لقطع فنية

تستمتعُ المرأة بقطف الورود، وتسارع للحفاظ عليها بوضعها داخل فازة مع إضافة القليل من الماء، ولكن سرعان ما يتلاشى هذا المشهد الجميل بمرور أيام قليلة، فتذبل هذه الزهور ويتم التخلّص منها عادةً بإلقائها في حاوية النفايات



ولكن، ما رأيك عزيزتي بتجفيف هذه الزهور وتحويلها لأعمال فنية جديدة تدخل البهجة والسرور لقلبك وأفراد عائلتك.



حول ذلك، تتحدّث خبيرة التصميم الداخلي والمشغولات اليدوية سحر فضلي بأن البداية تكون بتجفيف الزهور لتحويلها لأي عمل فني، وهناك طرق متعددة لتجفيفها سريعًا، ومنها: باستخدام الميكرويف، وذلك بتغليفها بأوراق تجفيف المطبخ ثم وضعها بالميكرويف على حرارة عالية لمدة دقيقة أو دقيقتين، وعند إخراجها إن لم تجف بشكل كامل يمكن إدخالها مرة أخرى.

ويُمكن تجفيف الـزهور عن طريق الضغط، وذلك بوضع الزهور داخل صفحات كتاب ثقيل، ويترك الكتاب لمدة أسبوع أو عشرة أيام، وتفحص وبمجرد زوال الرطوبة تصبح جاهزة لإعادة التدوير.

كما يتم تجفيف الـزهور عن طريق تعليقها مقلوبة بشكل حزمة، ويتم تعريضها لأشعة الشمس المباشرة، وخلال أيام تصبح أزهارًا جافة جميلة.

وحول تحويل هذه الزهور لأعمال فنية، يمكن تجفيفها بداخل فازة بها ماء، وعندما يتبخّر الماء كله تكون الزهور أنيقة وجافة، فيتم جمعها وربطها بشريط جميل، ثم نزين بها إحدى الطاولات أو الكونسول في مدخل المنزل.

ولتشكيل مفردات فنية من هذه الـزهور يمكننا تنفيذ العديد من المشغولات، وكل ما نحتاجه هو الورق الملون المقوى، وشريط لاصق ومقص، وعيدان من الخشب، فيمكننا جمع هذه الزهور ولصقها على إطار إحدى البراويز.

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ومن الأفكار الجميلة أيضًا، جمع الزهور المجففة داخل قطع زجاجية أو بلاستيكية شفافة، ونُزين بها الأرفف في المطبخ أو غرفة المعيشة.

بعد تجفيف الورود يمكنك جمعها في لوحة فنية، بحيث تتناغم مع بعضها البعض، ويشعر الناظر إليها بالفرح والاسترخاء.

يُمكن إضافة الورود المجففة للشموع، وذلك بوضعها بطبق مصنوع من القش ونضع الشموع في الوسط تحيطها الورود المجففة بشكل متجانس، وإن أردنا صنع الشموع بأيدينا فيمكننا إضافة الورود للقوالب أثناء صبّها، فيُصبح لدينا قطع من الشمع الممزوجة بالورود.

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