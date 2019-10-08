هيدي كرم تنشر صورة والدتها.. ومتابعوها: "القمر في العيلة بالوراثة"

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة لوالدتها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، معلقة: "أم هيدي وهي متألقة على الصبح كده.. لا وطلعت بتعرف تتصور كمان.. طالعالي".

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وتفاعل متابعو هيدي كرم مع الصورة، حيث علقت نور: "إنتى نسخة منها.. قمرات الله عليكو"، وقالت هدى: "شبهك أوى هنا"، وقال إبراهيم عادل: "ما شاء الله.. ده القمر في العيلة بالوراثة"، وقال مينا: "أنا عرفت سبب إنتي طالعة حلوة لمين".

وكان آخر أعمال هيدي كرم مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، محمود البزاوي، وناهد السباعي، وسلوي خطاب، وإيناس كامل من إخراج مصطفى فكري.