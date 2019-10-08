نشرت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة لوالدتها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، معلقة: "أم هيدي وهي متألقة على الصبح كده.. لا وطلعت بتعرف تتصور كمان.. طالعالي".
وتفاعل متابعو هيدي كرم مع الصورة، حيث علقت نور: "إنتى نسخة منها.. قمرات الله عليكو"، وقالت هدى: "شبهك أوى هنا"، وقال إبراهيم عادل: "ما شاء الله.. ده القمر في العيلة بالوراثة"، وقال مينا: "أنا عرفت سبب إنتي طالعة حلوة لمين".
وكان آخر أعمال هيدي كرم مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، محمود البزاوي، وناهد السباعي، وسلوي خطاب، وإيناس كامل من إخراج مصطفى فكري.
كانت هذه تفاصيل خبر هيدي كرم تنشر صورة والدتها.. ومتابعوها: "القمر في العيلة بالوراثة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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