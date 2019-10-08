أبيض x أسود.. أحدث ظهور للفنانة شريهان

شاركت الفنانة شريهان، متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة، جذبت أنظار جمهورها.
وظهرت شريهان، خلال الصورة، التي أُلتقطت بـ "إيفكت" الأبيض والأسود، بفستان أسود بأكمام طويلة، مع تسريحة شعر كلاسيكية، ومكياج هادئ أبرز ملامحها.
كما اعتمدت الفنانة، على ارتداء أقراط كبيرة الحجم، وسلسلة بسيطة.
وتفاعل العديد من المتابعين مع الصورة، التي حصدت نحو 30 ألف تسجيل إعجاب، كان أبرزهن الفنانة آيتن عامر، ودرة االتونسية، مشيدين بإطلالة الفنانة الأخيرة.
يذكر إن شريهان مُقلة في الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنشر صورة كل عدة أشهر.
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