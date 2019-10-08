صور.. فاروق الفيشاوي يبعث من جديد "على إنستجرام لينا"

عبر خاصية"إستوري"، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، أعلنت لينا الفيشاوي، أنها على وشك تدشين حساب باسم جدها الراحل فاروق الفيشاوي، لكنها لم تعلن عن تفاصيل أو موعد إطلاق الحساب.

تتفاعل لينا مع متابعيها ومعجبيها عبر حسابها، حيث تتلقى العديد من الأسئلة، والتي تقوم بالرد عليها عبر خاصية"استوري".

وتلقت الفتاة طلبًا بوصف جدها الراحل فاروق الفيشاوي، فوصفته قائلة: "لقد كان طيبًا وكريمًا، كانت لديه روح ‏شابة ومرحة، لم يفشل يومًا في إضاءة المكان بحضوره، لن ينسى أبدًا، لما تركه من أثر وتأثير على كل شيء ‏وكل شخص"، وأضافت أنها لا تزور مصر غالبًا.‏

لينا الفيشاوي وجدها

ولم تخف لينا الفيشاوي حزنها الواضح على جدها، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، حيث كتبت له رسالة مؤثرة بعد أن وافته المنية فجر اليوم، ونشرت له عدة صور شخصية، وأخرى جمعتها به عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

بدأت لينا رسالتها التي وضعتها كتعليق على الصور قائلة، "سأشتاق إليك، أتمنى أن تملأ الملائكة زوايا قلبك نعيما، مش عارفة أقول إيه، حتى لو ساعدني 100 شخص إني آلاقي الكلمات المناسبة".

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وأكملت، "هتكون في قلبي للأبد، وفي قلبنا كلنا، كل اللي فرحتهم، مشيت بسرعة أوي، بدري جدا على اني اسمع خبر وفاتك، لسه مشوفتش مستقبلي، مقريتش كتاباتي، ولا حضرت حفل تخرجي".

واختتمت رسالتها، "رغم كل ده عارفة انك هتكون موجود وتراقبنا من مكانك، أينما كنت، مت بطلا في أحضان بلدك".

لينا الفيشاوي توضح عدم حضورها جنازة جدها

أوضحت لينا الفيشاوي، سبب عدم حضورها جنازة جدها الراحل الفنان فاروق الفيشاوي، والتي كانت خرجت من إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة الدقي، لمسجد مصطفى محمود بالمهندسين وحتى مدافن الأسرة في محافظة المنوفية.

وكتبت لينا عبر خاصية "ستوري" على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "لكل اللي بيسأل، أنا ليه محضرتش جنازة جدي، ده بسبب أن والدي "ربنا يباركه"، لديه حكم محكمة يمنعني من السفر لإنجلترا مرة أخرى في حالة زرت مصر"، لافتة إلى حكم المحكمة لصالح والدها أحمد الفيشاوي.

من هي لينا الفيشاوي؟

لينا الفيشاوي هي حفيدة فاروق الفيشاوي الوحيدة، من ابنه أحمد، وهي كذلك ابنة هند الحناوي، والتي رفعت قضية إثبات نسب البنت للفنان أحمد الفيشاوي، وحكمت المحكمة بثبوت النسب.