الامارات | لص في سورية "مهووس" بسرقة السيارات الإيرانية

شكرا لقرائتكم خبر عن لص في سورية "مهووس" بسرقة السيارات الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقى رجال الشرطة في مدينة حلب السورية القبض على سارق سيارات "مهووس" بالسيارات الإيرانية، والتي بلغ عددها الى حين القبض عليه 50 سيارة.

وأوضح مصدر في قيادة شرطة حلب، أنه تم القبض على السارق وبحوزته أكثر من 13 مفتاحا لسيارات ايرانية الصنع من نوع سابا، واعترف اللص أنه مختص بسرقة سيارات ايرانية الصنع لانها سهلة السرقة ولا تحتاج الى جهد كبير او فيها وسائل حماية او تنبيهات.

ولم يستبعد أحد الأطباء من اختصاصي الأمراض النفسية والعقلية، وفقا لوكالة سانا السورية إصابة هذا السارق باضطراب هوس السرقة لطراز معين من السيارات، لكنه بيّن بأن من يحدد نوع الاضطراب بشكل قانوني أمام القضاء لجنة ثلاثية أو خماسية تشمل اختصاصيين نفسين وبطلب من قاضي التحقيق في حال ادعاء السارق أو ذويه بإصابته باضطراب نفسي يخفف عنه الجرم.