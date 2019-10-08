استوحي إطلالتك مع أبرز صيحات المكياج والشعر من أسبوع الموضة في باريس

يأتي أسبوع الموضة في باريس، أحد أكثر أسابيع الموضة شهرةً، بعد نيويورك، لندن، وميلانو، ليطلق معه صيحات جمالية جديدة، ستكون الاتجاه الأبرز خلال ربيع وصيف 2020، لا سيما في ما يتعلق بأساليب المكياج وتسريحات الشعر ,وفي هذا المقال، اخترنا لك مجموعة من أبرز صيحات المكياج والشعر من Paris Fashion Week لربيع وصيف 2020.

إيف سان لوران

واعتمدت دار إيف سان لوران خلال عروضها في أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2020، مكياجًا وتسريحات شعر استوحتها من مرحلة السبعينيات، حيث اختارت المكياج الطبيعي جداً، وتسريحات الشعر المنسدلة بشكل عفوي والمزينة بقبعات الشعر ذات الألوان البراقة المفعمة بالحيوية.

Celine

وأحيت دار سيلين Celine، أيضاً صيحات مكياج وتسريحات شعر كانت رائجة خلال السبعينيات، حيث اعتمدت مكياج العيون المرتكز على الكحل الأسود الذي يلف كامل العين، والبلاش الزهري وأحمر الشفاه النيود. كذلك، اعتمدت تسريحة الشعر المتدرج المموج مع الغرة القصيرة التي تغطي كامل الجبين.

كلوي

دار كلوي، اختارت لعروضها تسريحات الشعر الرومانسية المستوحاة من الأربعينيات، في مقدمها تسريحة الشينيون بأشكالها المختلفة، لا سيما المنخفضة منها، مع الغرة المصقولة والمسحوبة الى الخلف بشكل غير متناسق. كما اعتمدت المكياج الناعم بنغمات وردية فائقة الأنوثة.

Loewe

واعتمدت دار لوي Loewe في عروضها خلال أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2020، تسريحات ذيل الحصان المنخفضة المصقولة بشكل أنيق جداً، مع الغرة الجانبية المشدودة الى الخلف. أما المكياج فقد اختارته طبيعياً جداً يرتكز على لون البشرة الموحد والشفاه الناعمة.

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Rick Owens

أما دار Rick Owens فقد ابتكرت أسلوباً غير معتاد في اختيار ومزج ألوان المكياج، وتطبيقها أيضاً في أنحاء غير مألوفة من الوجه، حيث رأينا ظل العين الأصفر يحدد منطقة تحت الأنف وتحت الشفاه وحول العينين، مع الكحل الأبيض الذي يلف كامل العين، وأحمر الشفاه بألوان جريئة مثل البنفسجي الداكن. كما اعتمدت تسريحات الشعر المبلل المشدود الى الخلف.

Lanvin

دار لانفان Lanvin، اختارت إطلالات حالمة لعارضاتها خلال Paris Fashion Week لربيع وصيف 2020، حيث اعتمدت مكياج عيون أنثوياً ارتكز على تحديد العين بالأيلاينر الناعم وتظليلها بظل العين الفاتح، وعلى مكياج الشفاه الناعم. كذلك، اعتمدت تسريحات الشعر المبلل نصف المرفوعة، التي تسلط الضوء على ملامح الوجه بأسلوب مفعم بالأنوثة.

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