الطين الطبي.. فوائد جمالية وصحية كثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أفادت مجلة "إن ستايل" الألمانية بأن الطمي الطبي يعد سلاحا فعالا لتنظيف البشرة والقضاء على الشوائب، التي تُفسد جمالها.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الطمي الطبي يمتص الإفرازات الدهنية، التي تتسبب في انسداد مسام البشرة، كالإسفنجة، وبالتالي تصبح البشرة نقية، كما تصير المسام صغيرة الحجم، ما يمنح البشرة مظهرا جميلا.

كما يعد الطمي الطبي كنزا من المعادن؛ حيث إنه يزخر بالحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وبالتالي فهو يمتاز بتأثير مثبط للالتهابات ويعتني بالبشرة، ما يمنحها مظهرا يشع نضارة وحيوية.

وللحصول على النتائج المرجوة تنصح "إن ستايل" بتطبيق ماسك الطمي الطبي بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعيا.