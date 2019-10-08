وسادات الجل.. مفتاح جمال وشباب عيونك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- تعد وسادات الجل "Gel Pads" بمثابة مفتاح جمال وشباب العيون؛ حيث إنها تحارب التجاعيد من ناحية وتمنح العيون إطلالة ساحرة تشع إشراقا وحيوية من ناحية أخرى. وأوضحت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر أن وسادات الجل تحتوي على مواد فعالة مركزة مثل الجليسرين والسيراميد، والتي تُعيد المرونة للجلد المحيط بالعين وتمنحه مظهرا ينطق بالنضارة والشباب. وعن كيفية الاستعمال، أوضحت هوبر أنه يتم وضع وسادة الجل على المنطقة المحيطة بالعين، مع مراعاة أن تكون هذه المنطقة نظيفة وجافة، وذلك قبل تطبيق مستحضرات العناية بالعين على النحو المعتاد، والتي ينبغي أن تكون غنية بالدهون والمواد المرطبة.

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