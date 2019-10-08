حقائب ستسيطر على موضة ربيع 2020.. تعرّفي عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خلال شهر الموضة، ينّصبُ اهتمام عشاق الموضة على مدرجات عروض كبرى دور الأزياء والعلامات التجارية لاكتشاف أبرز اتجاهات المواسم القادمة والتي قد تجتاح الساحة، وعلى الرغم من أنَّ عروض ربيع 2020، قدّمت مجموعة من الإطلالات الحديثة في عالم الملابس الجاهزة والإكسسوارات خلال أسبوع الموضة في نيويورك، إلا أنَّ حقائب اليد هي من أثارت اهتمام الجميع.

ويكفي أن تلقي نظرةً واحدة على مجموعاتِ أشهر المصممين من "توري بورش" إلى "براندون ماكسويل" لرصد أروع الحقائب في الوقت الحالي من الأكياس الصغيرة المحدثة إلى الأنماط الجديدة المميزة

وفيما يلي أبرز اتجاهات الحقائب التي ستشاهدينها في كل مكانٍ عندما يصل موسم الربيع بعد ستة أشهر.

حقائب الـ sling

حصلت هذه الحقيبة الكاجوال على ترقيةٍ راقية، وأتت بأشكال وأقمشةٍ فاخرة ومن المتوقع أن تكون من أبرز أنماط حقائب اليد لهذا الموسم.

حقائب الإبزيم المميز

تم التركيز على التفاصيل بشكل كبير في مجموعات ربيع 2020؛ إذ برزت حقائب الإبزيم المميزة بشكلها الجميل والملفت للأنظار.

الحقائب المصغرة

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هل تتذكرين أنماط الحقيبة المصغرة التي انتشرت في الموسم الماضي؟ يبدو أنَّ حجمها تقلص أكثر لفصل الربيع المقبل، وعلى الرغم من أنّها ليست حقيبةً عملية، لكنها إكسسوارٌ جميل لتزيين إطلالتك المسائية.

الحقائب الضخمة

على الطرف الآخر من الطيف، تم تقديم الحقائب الضخمة بحجمٍ أكبر تتيح لك تخزين أي شيء.

حقائب السلة

قدمت العديد من دور الأزياء مثل "ميسوني" و"براندون ماكسويل" و"يولا جونسون" إصدار سنة 2020 من حقيبة السلة مربوطةً بأربطةٍ وفي تصاميم مميزة.

الحقائب المنسوجة

تم تقديم الحقائب المنسوجة في صورةٍ أكثر تطورًا من أي وقت مضى وبأشكالٍ أنيقةٍ منظمة لإضفاء لمسةٍ أنيقة ومرحة على أي زي.