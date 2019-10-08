التنانير تسيطر على "شانيل" في أسبوع باريس للموضة لصيف 2020

ببريق المرأة الفرنسية الساحر تم الكشف عن أحدث مجموعات دار أزياء شانيل chanel موسم ربيع وصيف 2020 وذلك ضمن أسبوع باريس للموضة. فكانت موضة التنانير هي الأكثر جاذبية على منصة عروض الأزياء، خاصة وأنه تم تقديمها بأكثر من شكل. وقد استلهمت مصممة الأزياء Virginie Viard مجموعة اليوم من "كوكو شانيل" ولكن بلمسة وطابع عصري مختلف.

فبعد أن شاهدت مجموعة التنانير، اليوم، في عرض شانيل أردت أن أمتلك واحدة مثلهن للحصول على مظهر مبهر هذا الشتاء. فتم الاعتناء بتقديم التنانير بقصات متنوعة على منصة عروض الأزياء بأسبوع الموضة في باريس. فظهر موديل تنورة شانيل الكلاسيكية بالقصة المستقيمة والتي تم تنسيقها مع البلوزات والقمصان الشيفون والسترات والمعاطف.

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وقد لفت انتباهي ظهور بعض من عارضات الأزياء، ترتدي التنورة وأسفلها بنطلون شفاف قصير، وأيضًا التنانير المنسقة مع البلوزات وأحزمة الخصر المميزة، سواء معدنية أو من الجلد لتزينها بعض التفاصيل المعدنية لعلامة شانيل والتي منحت إطلالات عارضات الأزياء مظهر ساحر.

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أيضاً كانت هناك موديلات أخرى كالتنورة المنفوشة على سبيل المثال، وكانت التنورة الجيبسي Gypsy skirt المتدرجة الأشبه بشكل الجيبونة التي نرتديها أسفل الفساتين، لتمنحها الشكل المنفوش هي الأكثر ظهورًا.

كما أحببت ظهور التنورة متعددة الطباقات الـ layered skirts بأشكالها وألوانها المميزة. وكانت التنورة الـ A-line المنفوشة هي أكثر ما خطفت أنظارنا خلال العرض والتي منحت المجموعة طابع درامي فريد.

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