أنجيلينا جولي متألقة كالفراشة في إطلالتها الأخيرة باللون الليلكي في روما

خطفت النجمة أنجيلينا جولي الأنظار فبدت كالفراشة بإطلالتها باللون الليلكي، خلال ترويجها لفيلمها الجديد Maleficent: Mistress Of Evil في روما، مبتعدةً هذه المرة عن الألوان الكلاسيكية التي تعوّدنا أن تُطل بها خصوصاً اللونين الأبيض والأسود.

أنجيلينا بدت ساحرة بتصميم من مجموعة جيفانشي لربيع وصيف 2019، تميّز بتوب بدرجات اللون الليلكي مصممة بقماش مكسّر على شكل فراشة بقصة هندسية ملفتة للأنظار وطويلة عند الجانبين، وأكملت الإطلالة بسروال أسود بقصة ضيقة.

ونسّقت جولي هذا اللوك الأنيق مع حذاء كلاسيكي باللون الأسود. كما زيّنت الإطلالة بأقراط ماسية متدلية وخاتم.

أما من الناحية الجمالية، فأبقت إطلالتها بسيطة حيث قامت بإسدال شعرها الطويل، معتمدة ماكياجاً ناعماً.

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