حضري لأولادك بودينج الشيكولاتة اللذيذ، في المنزل، بدلًا من المهلبية التقليدية، وقدميها لهم عقب الوجبة الرئيسية. مقادير بودينج الشيكولاتة 1/2 كيلو لبن 3 ملاعق نشا شيكولاتة 1/4 كوب سكر كريمة مخفوقة Advertisements شيكولاتة مبشورة طريقة تحضير بودينج الشيكولاتة ضعي نصف كمية اللبن على النار، واتركي الجزء الأخر باردًا. ضيفي السكر والشكولاتة للبن، وقلبيهما. أذيبي النشا في اللبن البارد، ثم ضيفيه على الخليط الموجود على النار. قلبي على النار، حتى يثقل القوام، ثا ارفعيه ووزعيه بالبولات. زينيه بالكريمة والشكولاتة المبشورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل بودينج الشيكولاتة في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.