طريقة تحضير الشمع في المنزل لإزالة الشعر الزائد

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تفضل بعض الفتيات، استخدام الشرائح الشمعية في إزالة الشعرالزائد، بدلًا من الطرق التقليدية، ولارتفاع تكاليف جلسات الليزر.
وقد تتكلف البعض شراء جهاز الشمع، أو الشرائح جاهزة، لذا إليكِ طريقة تحضير الشمع في المنزل، حسبما جاء في "wikihow".
مكونات تحضير الشمع في المنزل
سكر أبيض
عصير ليمون
خل
عسل أبيض
شرائط شمعية
طريقة تحضير الشمع في المنزل
ضعي جميع المكونات السابقة، في مقلاة على نار عالية.
اتركها حتى تغلي ثم أخفضي النار.
ارفعي الخليط، عندما يبدأ يتحول لونه للون الشفاف، بدلًا من البُني، ثم اسكبيه في وعاء نظيف.
اتركي الخليط يبرد قليلًا، ثم احفظيه في وعاء مغلق ونظيف.
قمي بتسخينه وقت الحاجة، واستخدميه بواسطة الشرائح الشمعية في إزالة الشعر الزائد.
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