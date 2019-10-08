نصائح بسيطة اتبعها للحفاظ على صحة الكبد

نمط الحياة الصحي وتناول الخضروات والفواكه والمكسرات والاهتمام بالنظافة الشخصية، كلها من الأمور التي تعمل على الحفاظ على صحة الكبد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور يوري كافالينكو، في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، " التدابير الرئيسية التي تمنع الإصابة بأمراض الكبد الخطيرة بسيطة وبمتناول الجميع وهي نمط حياة صحي، ونظام غذائي غني بالخضروات والفواكه والمكسرات، والامتناع عن الإفراط في تناول المشروبات الكحولية، والاهتمام بالنظافة الشخصية، والفحوص الطبية الوقائية".

وأوضح أن العوامل الرئيسية المسببة لتطور أمراض الكبد الخطرة، هي قلة الحركة وتناول أغذية ذات سعرات حرارية عالية، والوزن الزائد والإفراط بتناول الكحول، والعدوى الفيروسية، والديدان الطفيلية والحيوانات المنزلية والتسمم الدوائي.

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وتابع: "عندما يجري الحديث عن ازدياد عدد المرضى، يجب قبل كل شيء الحديث عن ازدياد عدد المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي B و C. والسبب الرئيس هنا هو حقن المخدرات، والوشم ونقل الدم وزراعة الأعضاء وعمليات التجميل وأيضا الممارسة الجنسية غير الصحية".

وأضاف، "نلاحظ في السنوات الأخيرة زيادة عدد المصابين بسرطان الكبد الأولي، والكبد الدهني المرتبط مباشرة بالنظام الغذائي".

وينصح الأخصائي، بالتقليل من تناول المشروبات الكحولية، مشيرا إلى أن الكحول والعدوى الفيروسية تبقى السبب الرئيس لأمراض الكبد المزمنة.