طريقة عمل سلطة سيزر بالدجاج

تعتبر سلطة السيزر بالدجاج من السلطات الصحية للغاية والتي تصلح للدايت، حيث أنها لا تحتوي على الكثير من السعرت الحرارية التي تساهم في زيادة الوزن، ومن أكثر السلطات التي تفضلها السيدات وربات المنازل. يقدم لكِ موقع "هن" طريقة تحضير سلطة السيزر بالدجاج الشهية، على طريقة الشيف "نجلاء الشرشابي". المقادير كابوتشا. 4 قطع من العيش التوست المحمص. كوب زيتون اسود مخلي. كوب طماطم شيري. ملعقة كبيرة مايونيز. عصير ليمون. ملعقة كبيرة زبادي. Advertisements أنشوجة. جبنة بارميزان. زيت زيتون. ثوم مفروم. طريقة تحضير سلطة السيزر بالدجاج - تبلي الدجاج بالملح وفلفل وزيت زيتون والزعتر والثوم ثم اشويه على الجريل. - اخلطى كل مكونات التتبيلة فى الكبة. - ضعى الخس مع الطماطم والزيتون والتوست المحمص ثم ضيفى اليها الدجاج المشوى مع التتبيلة وقدميهم.

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