سارة "يوتيوبر" وصديقة للبيئة.. حكاية صاحبة الـ"مريلة كحلي": "بحلم بخط موضة خاص بي"

سارة حلمي، سيدة تبلغ من العمر 28 عامًا، وهي "يوتيوبر" على مواقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" و"فيس بوك" و"انستجرام"، ويتابعها على قناتها على "يوتيوب" ما يقارب الـ 111 ألف متابع.

تخرجت حلمي من كلية الطب البشري، التابعة لجامعة أكتوبر، تحديدا تخصص طب الجلدية، في عام 2013، وتزوجت في عام 2016، بينما كانت تعمل في مجال الطب، وتُحضِّر رسالة الماجستير الخاصة بها، "حياتي كانت متقسمة بين الماجستير والبيت والشغل، لحد ما فكرت من 3 سنين أبدأ أصوّر فيديوهات".

دشَّنت السيدة العشرينية صفحة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما دشنت قناة خاصة بها على موقع "يوتيوب"، وأطلقت على كليهما اسم "مريلة كحلي".

بدأت سارة في تصوير ونشر فيديوهاتها منذ 3 سنوات، "بدأت في الفيديوهات دي من حوالي 3 سنين، وفضلت بصورهم وانشرهم لمدة سنة، بس بعد السنة دي اتشغلت جدًا في الدراسة، ووقفت فيديوهات، بس بعد كدا رجعتلها تاني".

محتوى فيديوهات حلمي، التي يتم نشرها على قناتها على "يوتيوب" والتي تحمل اسم "مريلة كحلي"، يهدف إلى إخطار الفتيات بأحدث صيحات الموضة، وبكيفية تنسيق الألوان مع بعضها البعض، كما تتضمن بعض الفيديوهات طرقا، لشراء ملابس بأشكال جيدة وخامات عالية الجودة وبأسعار هينة، كما تحتوي بعض فيديوهاتها على طرق للعناية بالبشرة والشعر.

Advertisements

كما تُعطي سارة في فيديوهاتها بعض النصائح للحفاظ على البيئة، "ببقى قاصدة في نص أي فيديو كدا أنوِّه عن طرق للحفاظ على البيئة من باب نشر الإدراك والوعي بين الناس".

لاقت حلمي التشجيع والثناء على ما تُقدم من فيديوهات من المجتمع المُحيط بها، وبالأخص زوجها الذي يُعَد أكبر داعم لها، "جوزي مخفف عليا حِمل كبير أوي، وبيساعدني بكل ما يملك من جهد وبيشجعني على أي خطوة إيجابية باخدها، ويمكن من غيره كانت حاجات كتير أوي هتبوظ"، بحسب حديثها لـ"هن".

تُقدم سارة فيديو كل أسبوع على قناتها "مريلة كحلي"، وترى أنه لا توجد سلبيات كبيرة لنقطة نشرها لهذه الفيديهات، إلا أن البعض يعطي نفسه حق التدخل في أمور شخصية خاصة بها لا تعنيه في شيء، كما تُعاني من ضغط التصوير والعمل والدراسة معا نظرا لضيق الوقت الذي تتعرض له أحيانا.

عند بداية تدشين السيدة العشرينية لقناتها على "يوتيوب" كانت تهدف إلى إفادة الفتيات بمحتوى مصري جيد، هادف، وغير مُبتذل، كما تحلُم الآن بتدشين خط موضة خاص بها في المستقبل القريب، "أكيد خط الموضة ده هيكون صديق للبيئة، لأن دي من أكتر القضايا اللي شاغلاني في الفترة الأخيرة".

تهتم سارة بالبيئة وبحمايتها بشكل ملحوظ، فتدعو عن طريق فيديوهاتها للحفاظ عليها، "الحفاظ على البيئة حاجه مهمة جدا ولازم ناخد بالنا منها، وحاليا أنا بدعو لده بشكل طفيف كدا في الفيديوهات، بس قريب هبقى بنزل فيديوهات كاملة بعيدة عن الموضة والاهتمام بالبشرة والشعر، هتكلم فيها عن إزاي نكون أصدقاء للبيئة".