لحم الدجاج، غني جدا بعنصر البروتين، والذي يعد عاملا أساسيا لبناء العضلات في الجسم، إضافة إلى أنها تعمل على تقوية جهاز المناعة وتخفيف الشهية للكربوهيدرات التي تتسبب في السمنة، وبالتالي إنقاص الوزن، لذلك يقدم لكِ موقع "هن" طريقة عمل الدجاج المشوي بالخضار، كما ذكرتها الشيف غادة التلي، في برنامجها "زعفران وفانيلا" المذاع على قناة "سي بي سي سفرة". مقادير الدجاج المشوي مع الخضار نصف كوب من الزبادي دجاجة كاملة ملعقة من القرفة ملعقتان كبيرتان من الصلصة ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودر ربع كوب من زيت الزيتون 4 ملاعق من عصير الليمون ملعقة من الكركم ملعقة من البابريكا ملح حسب الرغبة فلفل اسود حسب الرغبة Advertisements رشة من جوزة الطيب ملعقة من البهار بطاطس مقطعة إلى مكعبات باذنجان مقطع إلى مكعبات كوسة مقطعة مكعبات كوبان من البسلة مضاف إليها الجزر طريقة تحضير الدجاج المشوي بالخضار - نحضر إناء ونضع به الزبادي وعصير الليمون والصلصة مع البابريكا والبهارات والملح والفلفل وجوزة الطيب، ونخلطهم جيدا مع زيت الزيتون والقرفة والكركم. - نقوم بتتبيل الفرخة بالخليط. - نرفع الفرخة في صينية ونتبل الخضار بنفس التتبيلة. - نضع في الصينية مع الفرخة ونغطيها بورق الفويل وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج. - نقوم بإزالة الفويل ونتركها في الفرن ليحمر الوجه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل الدجاج المشوي بالخضار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.