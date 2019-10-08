في عيد ميلادها.. رسائل حسام حبيب لـ شيرين عبد الوهاب: "طلبتني للزواج وبخاف تبعد عني"

"هي اللي طلبت إيدي ودايمًا بتبرز الموضوع ده.. عمري ما اتوقعت إن أحب حد كدة، وبخاف دايمًا تبعد عني"... بهذه الكلمات تحدث الفنان حُسام حبيب، عن زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال حواره ببرنامج "عايشة شو".

فباتت شيرين حديث حُسام خلال هذا الحوار، بتعبيرات وجهه ونظراته أرسل العديد من مشاعر الحُب لزوجته، الذي احتفل بالزواج منها في أبريل 2018.

واليوم، تطفئ "عبد الوهاب" شمعتها الـ 39، وشهدت الفترة الأخيرة من حياة الفنانة مواقف دعم وحب من "حبيب" للأخيرة.

ويرصد "هن" قصة حب شيرين وحسام حبيب في عيد ميلادها

طلبتني للزواج

قال حسام حبيب خلال حديثه، مع الإعلامي عايشة عثمان، أن شيرين هي من طلبت يده، وهو لا يعد هذا أمرا غير مرغوب فيه، مؤكدا أنها هي من تبرز ذلك، "بالعكس هي اللي مبينة للناس إنها اللي طلبت إيدي".

وكانت "شيرين" برهنت على حديث "حبيب" في حوار سابق لها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، قائلة، "شوفته يومها حبيبي، وقلت له هو ينفع نتجوز؟" فرد أنها لو انتظرت لطلب منها الطلب نفسه.

حبيب: "بخاف شيرين تبعد عني"

أكد حبيب، أنهم عاشوا خلافات كبيرة في الفترة الماضية، قائلا، "كنا متخانقين خناقة كبيرة جدا، لكن أنا متخيلتش إني ممكن أحب حد كده أكتر من أهلي، أنا بقيت أحب إنها تبقى أحسن مني بمراحل، أنا عاوز أشوفها على طول أحسن مني، وعاوز أقولها أنا اللي خايف إنك تبعدي عني".

Advertisements

وصفها بالـ ملكة

في عيد الحب الماضي، حرص "حبيب" على تهنئة" زوجته، وكتب حسام، في تدوينته لشيرين، "كل سنة وكل يوم وكل ساعة وكل ثانية وأنت ملكة قلبي كل سنة وأنت الهوا اللي بتنفسه والحب اللي عمري ما حسيت معناه بجد إلا معاكي.. بحبك".

سأقاضي كل من يسيء إليها

رافق "حبيب" زوجته، خلال التحقيق معها، في إبريل الماضي، حول اتهامها بالإساءة لمصر في حفلها بالبحرين.

والتقطت لهما عدسات الكاميرات حينها، عددا من الصور التي أظهرت حب ودعم حسام حبيب لزوجته شيرين عبدالوهاب، فظل ممسكا بيدها وهي في طريقها لمكان التحقيق في النقابة، التي منعتها عن التمثيل قبل أسابيع.

وأكد "حبيب"، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه سيقاضي كل من أساء وأفترى على زوجته كذبا، وذلك بعد الشائعات التي طالتها خلال التحقيقات بأنها ترفض الاعتذار للنقابة، وهو ما نفاه حسام من جهته.

حبيب يكشف الغموض عن غياب شيرين

تداولت العديد من الإشاعات حول أخبار حمل شيرين، بسبب اختفاءها لفترة طويلة، الأمر التي لم ترد عليه الفنانة حينها، ليخرج حسام ينفي تلك الشائعات.

وأكد حبيب، في اتصال هاتفي لبرنامج "ET بالعربي"، المذاع عبر فضائية MBC 4، أن شائعات حمل زوجته شيرين كاذبة، وأنه كان مع زوجته في لندن وليس أمريكا.

زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكانت شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، احتفلا بعقد قرانهما، في العام 2018، وسط حضور أسرتيهما، وعدد من أصدقائهما، بعد علاقة صداقة دامت لسنوات بعدما قدما سويا "دويتو" غنائي بعنوان "كل ما أغني"، وهو من إنتاج شركة "نجوم ريكوردز"، ومن كلمات محمد سرحان وألحان حسام حبيب وتوزيع النابلسي، وطرحت في عام 2016.